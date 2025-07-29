В Ростовской области звучат взрывы: под атакой, вероятно, железнодорожный объект

Дроновые атаки на Россию

В последние месяцы Россию атакуют неизвестные ударные беспилотники. Главными целями ударов являются объекты инфраструктуры, оборонного комплекса и нефтеперерабатывающей отрасли.

В ночь на 25 июля за несколько часов ПВО сбила не менее 30 беспилотников в городе Невинномысск Ставропольского края. Беспилотники также приостановили работу восьми аэропортов России.

Кроме того, в ту ночь неизвестные БпЛА также атаковали Ростовскую область. В ряде городов региона раздавались взрывы, а в местах прилетов вспыхнули пожары.

А утром 27 июля дроны ударили по Ленинградской области. В регионе приостановил работу интернет.

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