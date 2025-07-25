Вибухи в Ставропольському краї: невідомі дрони, ймовірно, атакують хімзавод
У ніч на 25 липня росіяни поскаржилися на вибухи в Невинномиську Ставропольського краю РФ. Стверджується, що невідомі дрони атакують хімзавод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
Зокрема, о 04:25 канал SHOT написав, що над Невинномиськом було чути понад десяток вибухів.
За словами очевидців, у північній частині міста було чутно від 10 до 15 вибухів. Причому звуки, як стверджується, чути вже понад годину, а над населеним пунктом видно спалахи в небі.
Попередньо, по невідомих дронах нібито спрацювала система ППО. Причому за останніми даними, стверджується, що було "збито" близько 30 безпілотників. Перед цим губернатор Ставропольського краю попереджав про дронову небезпеку.
Зі свого боку ASTRA опублікувало відео, де видно спалах у небі. За даними каналу, безпілотники атакують ВАТ "Невинномиський Азот".
РосЗМІ уточнюють, що це російське хімічне підприємство, яке є великим виробником азотних добрив і аміаку, а також входить до групи "ЄвроХім".
Паралельно ASTRA пише, що підтверджень інформації про атаку дронів по підприємству - немає.
Оновлено о 05:48
Мер Невинномиська Михайло Міненков заявив, що в місті 37 влучень, але нібито "без втрат" і руйнувань. Також він закликав росіян "прибрати паніку і не поширювати чутки".
Паралельно в соцмережах з'являються кадри моменту атаки по хімзаводу.
Нагадаємо, 14 червня керівник ЦПД Андрій Коваленко вже писав про атаку на завод "Невинномиський Азот". Він тоді повідомив, що це підприємство є критично важливим для військово-промислового комплексу РФ.
Він зазначив, що завод щорічно виробляє до мільйона тонн аміаку і понад мільйон тонн аміачної селітри.
Це, в свою чергу, ключові компоненти для створення вибухових речовин, зокрема артилерійських снарядів, фугасів і реактивних зарядів, які РФ активно застосовує у війні проти України.
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