У Ростовській області дрони атакували об'єкт залізничної інфраструктури

Зазначається, що пожежа в районі підстанції сталася внаслідок атаки невідомих безпілотників.

Тягова підстанція - це спеціалізований енергетичний об'єкт на залізничній гілці, що призначений для прийому і перетворення електроенергії із загальної мережі та її подачі на електрифіковану контактну мережу для живлення електропоїздів, вантажних і маневрових потягів, а також для живлення власних потреб станції (освітлення, зв'язок тощо).

"Двойная" - залізнична станція Ростовського регіону Північно-Кавказької залізниці в селищі Орловський Ростовської області. Розташована на електрифікованій лінії Волгоград-1 - Сальськ.

Підстанція входить до системи Сальської дистанції електропостачання.