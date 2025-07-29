У Ростовській області дрони атакували об'єкт залізничної інфраструктури

У селищі міського типу Орловський (Ростовська область, РФ) пошкоджено тягову підстанцію "Двойная".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
Зазначається, що пожежа в районі підстанції сталася внаслідок атаки невідомих безпілотників.
Тягова підстанція - це спеціалізований енергетичний об'єкт на залізничній гілці, що призначений для прийому і перетворення електроенергії із загальної мережі та її подачі на електрифіковану контактну мережу для живлення електропоїздів, вантажних і маневрових потягів, а також для живлення власних потреб станції (освітлення, зв'язок тощо).
"Двойная" - залізнична станція Ростовського регіону Північно-Кавказької залізниці в селищі Орловський Ростовської області. Розташована на електрифікованій лінії Волгоград-1 - Сальськ.
Підстанція входить до системи Сальської дистанції електропостачання.
Цієї ночі ударні безпілотники атакували Ростовську область у Росії.
Жителі Сальська і Волгодонська повідомляли про роботу ППО і вибухи.
Внаслідок обстрілу, спалахнула пожежа на залізничній станції міста Сальськ, що є великим залізничним вузлом на південному сході Ростовської області.
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