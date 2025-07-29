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У Ростовській області дрони атакували об'єкт залізничної інфраструктури

Фото: безпілотники пошкодили електропідстанцію, що живить залізницю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У селищі міського типу Орловський (Ростовська область, РФ) пошкоджено тягову підстанцію "Двойная".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

Зазначається, що пожежа в районі підстанції сталася внаслідок атаки невідомих безпілотників.

Тягова підстанція - це спеціалізований енергетичний об'єкт на залізничній гілці, що призначений для прийому і перетворення електроенергії із загальної мережі та її подачі на електрифіковану контактну мережу для живлення електропоїздів, вантажних і маневрових потягів, а також для живлення власних потреб станції (освітлення, зв'язок тощо).

"Двойная" - залізнична станція Ростовського регіону Північно-Кавказької залізниці в селищі Орловський Ростовської області. Розташована на електрифікованій лінії Волгоград-1 - Сальськ.

Підстанція входить до системи Сальської дистанції електропостачання.

Дронова атака на Ростовську область

Цієї ночі ударні безпілотники атакували Ростовську область у Росії.

Жителі Сальська і Волгодонська повідомляли про роботу ППО і вибухи.

Внаслідок обстрілу, спалахнула пожежа на залізничній станції міста Сальськ, що є великим залізничним вузлом на південному сході Ростовської області.

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Ростовська область