Атака невідомих дронів на Ростовську область: в Сальську горить залізнична станція

Цдарні безпілотники вдарили по залізничній станції міста Сальськ у Ростовській області. На місті прильоту спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.