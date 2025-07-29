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Атака невідомих дронів на Ростовську область: в Сальську горить залізнична станція

Сальськ, Вівторок 29 липня 2025 04:10
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Атака невідомих дронів на Ростовську область: в Сальську горить залізнична станція Фото: у Ростовській області пошкоджено залізничний вузол (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Цдарні безпілотники вдарили по залізничній станції міста Сальськ у Ростовській області. На місті прильоту спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

"Пасажирський поїзд відведено на безпечну відстань. Попередньо, загиблих і поранених серед людей немає. У гасінні задіяно 45 осіб і 12 одиниць техніки", - зазначив очільник області.

Залізнична станція Сальська є великим залізничним вузлом на південному сході Ростовської області.

Інші наслідки атаки

Слюсарь також повідомив, що сили ППО відбивають атаку дронів у Кам'янсько-Шахтинському, Сальську, Волгодонську, Боковському і Тарасівському районах.

Зокрема, у кам'янському мікрорайоні Заводський через падіння БПЛА загорілася суха трава в полі, до місця загоряння виїхали оперативні служби.

У Сальську по вулиці Соціалістичній в приватному будинку пошкоджено дах і вибито скло, а на вулиці Островського пошкоджено автомобіль.

Нічна атака дронів на Росію

В ніч на 29 липня невідомі безпілотники масовано атакують Ростовську область Російської Федерації.

Зокрема, про вибухи у небі та роботу ППО повідомили жителі Сальська і Волгодонська.

Додамо, що в ніч на 25 липня БпЛА вдарили по передмістю Таганрогу і Новочеркаська.

А в ніч на 22 липня дрони атакували аеродром "Міллерово" у Ростовській області, що має стратегічне значення.

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