Атака невідомих дронів на Ростовську область: в Сальську горить залізнична станція
Цдарні безпілотники вдарили по залізничній станції міста Сальськ у Ростовській області. На місті прильоту спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.
"Пасажирський поїзд відведено на безпечну відстань. Попередньо, загиблих і поранених серед людей немає. У гасінні задіяно 45 осіб і 12 одиниць техніки", - зазначив очільник області.
Залізнична станція Сальська є великим залізничним вузлом на південному сході Ростовської області.
Інші наслідки атаки
Слюсарь також повідомив, що сили ППО відбивають атаку дронів у Кам'янсько-Шахтинському, Сальську, Волгодонську, Боковському і Тарасівському районах.
Зокрема, у кам'янському мікрорайоні Заводський через падіння БПЛА загорілася суха трава в полі, до місця загоряння виїхали оперативні служби.
У Сальську по вулиці Соціалістичній в приватному будинку пошкоджено дах і вибито скло, а на вулиці Островського пошкоджено автомобіль.
Нічна атака дронів на Росію
В ніч на 29 липня невідомі безпілотники масовано атакують Ростовську область Російської Федерації.
Зокрема, про вибухи у небі та роботу ППО повідомили жителі Сальська і Волгодонська.
Додамо, що в ніч на 25 липня БпЛА вдарили по передмістю Таганрогу і Новочеркаська.
А в ніч на 22 липня дрони атакували аеродром "Міллерово" у Ростовській області, що має стратегічне значення.
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