У Ростовській області чути вибухи: росіяни скаржаться на атаку невідомих дронів

Близько години тому РосЗМІ почали писати, що в передмісті Таганрога та Новочеркаська прогриміло щонайменше 7 вибухів. Попередньо, як стверджується, була робота ППО по невідомих дронах.

Зокрема, очевидці розповіли каналу SHOT, що чули від 5 до 7 вибухів у передмісті Таганрога. Крім того, про гучні звуки писали жителі міст - Шахти, Матвіїв Курган і Новочеркаськ.

Вони стверджують, що бачили в небі спалахи від вибухів і чули звуки пролітаючих безпілотників. Крім того, менше ніж півгодини тому в Новочеркаську знову були звуки вибухів.

Наразі жодної інформації про наслідки немає. Кадрів пожеж або чогось подібного на цю хвилину теж не було.

На ситуацію відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він опублікував відео, на якому жінка задається питанням, де ППО.

"У Криму залишилося назавжди в землі, а решта - під Москвою", - написав він, відповідаючи таким чином на запитання мешканки РФ.