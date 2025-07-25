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В Ростовской области слышны взрывы: россияне жалуются на атаку неизвестных дронов

Фото: о последствиях пока информации нет (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 25 июня в ряде городов Ростовской области РФ слышны взрывы. Россияне говорят, что регион атакуют неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Около часа назад РосСМИ начали писать, что в пригороде Таганрога и Новочеркасска прогремело не менее 7 взрывов. Предварительно, как утверждается, была работа ПВО по неизвестным дронам.

В частности, очевидцы рассказали каналу SHOT, что слышали от 5 до 7 взрывов в пригороде Таганрога. Кроме того, о громких звуках писали жители городов - Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск.

Они утверждают, что видели в небе вспышки от взрывов и слышали звуки пролетающих беспилотников. Кроме того, меньше получала назад в Новочеркасске вновь были звуки взрывов.

 

На данный момент никакой информации о последствиях нет. Кадров пожаров или чего-то подобного на эту минуту тоже не было.

На ситуацию отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он опубликовал видео, на котором женщина задается вопросом, где ПВО.

 

"В Крыму осталось навсегда в земле, а остальное - под Москвой", - написал он, отвечая таким образом на вопрос жительницы РФ.

Взрывы в Ростовской области

Напомним, что поздно вечером, 21 июля, в Ростовской области РФ тоже было громко. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов.

В частности, утверждалось, что беспилотники атакуют военный аэродром "Миллерово". Также были кадры, где в районе объекты был виден пожар.

Также отметим, что на днях, в ночь на 23 июля, в Новочеркасске была атакована железнодорожная инфраструктура. В ЦПД сообщили, что через этот участок Россия переводит оружие, боеприпасы, топливо и военных к границе с Украиной.

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