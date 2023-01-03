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У Ростові та Курську пролунали сильні вибухи

Фото: У Ростові та Курську пролунали сильні вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок увечері, 3 січня, у російських містах Ростов-на-Дону та Курськ пролунали сильні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За повідомленнями місцевих жителів, на північ від центру Ростова близько пів години тому схожий на зенітну ракету об'єкт збив щось у небі.

Попередньо у місті працює ППО. Офіційних коментарів про те, що сталося, поки що немає.

Водночас у Курську в районі залізничного вокзалу пролунали вибухи. Офіційної інформації поки що також немає.

Нагадаємо, раніше в російському Курську ввечері 14 грудня також пролунали вибухи . Очевидці зазначають, що вибухи лунали із боку аеродрому.

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