У Ростові та Курську пролунали сильні вибухи

За повідомленнями місцевих жителів, на північ від центру Ростова близько пів години тому схожий на зенітну ракету об'єкт збив щось у небі.

Попередньо у місті працює ППО. Офіційних коментарів про те, що сталося, поки що немає.

Водночас у Курську в районі залізничного вокзалу пролунали вибухи. Офіційної інформації поки що також немає.

Нагадаємо, раніше в російському Курську ввечері 14 грудня також пролунали вибухи . Очевидці зазначають, що вибухи лунали із боку аеродрому.

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