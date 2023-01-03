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В Ростове и Курске прогремели сильные взрывы

Фото: В Ростове и Курске прогремели сильные взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник вечером, 3 января, в российских городах Ростов-на-Дону и Курск прогремели сильные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По сообщениям местных жителей, севернее центра Ростова около получаса назад похожий на зенитную ракету объект сбил что-то в небе.

Предварительно, в городе работает ПВО. Официальных комментариев о случившемся пока нет.

В то же время в Курске в районе железнодорожного вокзала прогремели взрывы. Официальной информации пока также нет.

Напомним, ранее в российском Курске вечером 14 декабря также прогремели взрывы. Очевидцы отмечают, что взрывы раздавались со стороны аэродрома.

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