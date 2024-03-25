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У Ростові пролунали вибухи: росіяни заявили про збиття ракети

Фото: у Ростові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У російському Ростові та області повідомляють про потужні вибухи вдень 25 березня. Місцева влада заявила про нібито збиття ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

РосЗМІ повідомляють про щонайменше три вибухи в небі над Ростовом і передмістям. При цьому на території Новочеркаська пролунало два гучні вибухи. 

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив про нібито збиття ракети над у небі над областю. За його словами, уламки ракети впали в полі.

"Підрозділи ППО відпрацювали по повітряних цілях у небі між Новочеркаськом і Батайськом. Ворожу ракетну атаку успішно відбито. За попередніми даними, уламки ракет впали в поле, пошкодження об'єктів не зафіксовано. Постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав він.

Тим часом у Міноборони РФ заявили, що у Ростовській області нібито знищили дві зенітні керовані ракети С-200.

"Бавовна" у Росії

Нагадаємо, 23 березня чотири регіони Росії атакували дрони. Пошкоджено багатоповерхівки та бізнес-центр, у приватному будинку сталася пожежа.

Також ми повідомляли, що в Самарській області спалахнув НПЗ. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотника.

Додамо, на початку березня чотири російські області потрапили під атаку дронів. Міноборони заявило, нібито, про збиття майже 50 безпілотників. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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