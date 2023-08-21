У Ростові потужні вибухи, а до Калузької області залітав дрон: у росіян нова "бавовна"

У російському Ростові пролунали вибухи 21 серпня. Місцеві ЗМІ вигадали нібито "збиття трьох ракет С-200". Про "роботу" ППО повідомляли і в Калузької області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
Мешканці Ростова повідомляють, що чули гучний звук, схожий на вибух, із усіх районів міста. Деякі заявляють про тріснуте і тремтяче скло на вікнах.
Місцеві пабліки повідомляють, що у місті нібито спрацювала ППО.
При цьому джерела одного із російських ЗМІ заявляють, що над Ростовом нібито "збили три ракети С-200". Але паблік додає, що інформація потребує підтвердження.
На "бавовну" вже відреагував губернатор Ростовської області Василь Голубєв, спробувавши заспокоїти мешканців.
"У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій", - написав він.
При цьому він не згадав ні про "роботу ППО", ні про "збиття ракет або дронів".
Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що сьогодні вранці вибухи пролунали і на території Кіровського району. За його словами, там нібито було відбито "атаку БПЛА".
При цьому постраждалих та руйнувань інфраструктури немає.
Нагадаємо, сьогодні вранці Міноборони РФ заявило про нібито "успішне відбиття" атаки дронів у Московській області.
Незважаючи на це, московські аеропорти тимчасово не приймали і не відправляли рейси.
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