Всі аеропорти Москви закрили через повторну атаку дронів та вибухів

Усі аеропорти Москви закрили через наліт дронів. Оголошено так званий режим "Ковер", який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, очевидці повідомляють про гучний вибух у небі під Звенигородом у Підмосков'ї.

Військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Заборона польотів до чотирьох аеропортів призвела до того, що 45 пасажирських рейсів і два вантажні рейси було перенаправлено на аеропорти Нижнього Новгорода, Казані та Санкт-Петербурга.

Пізніше сьогодні вранці заборона на польоти була знята.