ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Всі аеропорти Москви закрили через повторну атаку дронів та вибухів

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Москва, Понеділок 21 серпня 2023 08:43
Всі аеропорти Москви закрили через повторну атаку дронів та вибухів Фото: Атака дронів на Москву призвела до закриття аеропортів (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Усі аеропорти Москви закрили через наліт дронів. Оголошено так званий режим "Ковер", який вводиться при спробі збити невідомі об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, очевидці повідомляють про гучний вибух у небі під Звенигородом у Підмосков'ї.

Військове відомство РФ заявило про те, що нібито було збито безпілотний літальний апарат над територією Істринського району Московської області.

Заборона польотів до чотирьох аеропортів призвела до того, що 45 пасажирських рейсів і два вантажні рейси було перенаправлено на аеропорти Нижнього Новгорода, Казані та Санкт-Петербурга.

Пізніше сьогодні вранці заборона на польоти була знята.

Нагадаємо, атаки дронів на Москву почастішали останнім часом. Військове відомство РФ вранці 21 серпня заявило про те, що нібито збило безпілотники у Московській області.

Сигнал "Ковер" на території Росії подається у виняткових випадках при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів та при стрільбі по них.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація дрони
NEWS
ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр
ЗСУ минулого тижня звільнили ще 3 кв. км довкола Бахмута, - Маляр
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті