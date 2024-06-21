У Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа: горить база силовиків (відео)

У Ростові-на-Дону сьогодні вдень, 21 червня, спалахнула велика пожежа. Попередньо горить база Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали .

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України здійснили низку успішних ударів по важливих об'єктах на території Російської Федерації.

На території РФ часто трапляються пожежі, але останнім часом вони почастішали через атаки дронів.

Місцеві жителі повідомили, що горить база зберігання ресурсів постачання МВС. Згодом стало відомо, що пожежі оголошено другий ранг, площа горіння становить 700 квадратних метрів.

Пізніше на місце прибули підрозділи МНС.

У публікаціях йдеться, що горять складські приміщення.

Зокрема підтверджено, що під час удару по складу паливно-мастильних матеріалів у Тамбовській області було пошкоджено щонайменше одну ємність із нафтопродуктами.

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