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У Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа: горить база силовиків (відео)

Ростов-на-Дону, П'ятниця 21 червня 2024 19:25
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У Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа: горить база силовиків (відео) Архівне фото: у Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

У Ростові-на-Дону сьогодні вдень, 21 червня, спалахнула велика пожежа. Попередньо горить база Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У публікаціях йдеться, що горять складські приміщення.

Пізніше на місце прибули підрозділи МНС.

Місцеві жителі повідомили, що горить база зберігання ресурсів постачання МВС. Згодом стало відомо, що пожежі оголошено другий ранг, площа горіння становить 700 квадратних метрів.

Пожежі в Росії через атаки дронів

На території РФ часто трапляються пожежі, але останнім часом вони почастішали через атаки дронів.

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони України здійснили низку успішних ударів по важливих об'єктах на території Російської Федерації.

Зокрема підтверджено, що під час удару по складу паливно-мастильних матеріалів у Тамбовській області було пошкоджено щонайменше одну ємність із нафтопродуктами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Міністерство внутрішніх справ України Російська Федерація Ростов-на-Дону Пожежа
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