В Ростове-на-Дону вспыхнул большой пожар: горит база силовиков (видео)

В Ростове-на-Дону сегодня днем, 21 июня, вспыхнул крупный пожар. Предварительно горит база Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

В публикациях говорится, что горят складские помещения.

Позже на место прибыли подразделения МЧС.

Местные жители сообщили, что горит база хранения ресурсов снабжения МВД. Впоследствии стало известно, что пожару объявлен второй ранг, площадь горения составляет 700 квадратных метров.

Пожары в России из-за атак дронов

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