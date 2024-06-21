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В Ростове-на-Дону вспыхнул большой пожар: горит база силовиков (видео)

Ростов-на-Дону, Пятница 21 июня 2024 19:25
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В Ростове-на-Дону вспыхнул большой пожар: горит база силовиков (видео) Архивное фото: в Ростове-на-Дону загорелся большой пожар (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

В Ростове-на-Дону сегодня днем, 21 июня, вспыхнул крупный пожар. Предварительно горит база Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В публикациях говорится, что горят складские помещения.

Позже на место прибыли подразделения МЧС.

Местные жители сообщили, что горит база хранения ресурсов снабжения МВД. Впоследствии стало известно, что пожару объявлен второй ранг, площадь горения составляет 700 квадратных метров.

Пожары в России из-за атак дронов

На территории РФ часто случаются пожары, но в последнее время они участились из-за атак дронов.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины осуществили ряд успешных ударов по важным объектам на территории Российской Федерации.

В частности, подтверждено, что при ударе по составу горюче-смазочных материалов в Тамбовской области была повреждена по меньшей мере одна емкость с нефтепродуктами.

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Министерство внутренних дел Украины Российская Федерация Ростов-на-Дону Пожар
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