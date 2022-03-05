В Ростове-на-Дону развернули штаб ЧВК Вагнер, - Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ рассказали, как прошел 10 дней противостояния украинского народа против вторжения российских оккупантов. Также сообщается, что в Ростове-на-Дону развернули штаб ЧВК Вагнер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную сводку Генштаба ВСУ.
Военные сообщают, что захватчики, не достигая цели наступательной операции в установленные сроки, продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, в том числе и с применением бомбардировочной авиации по объектам гражданской инфраструктуры.
Российские оккупанты нанесли авиаудар по Белой Церкви, повреждены более 20 жилых домов. В Ирпене в результате бомбардировки поврежден железнодорожный путь и выведен из строя поезд, который использовался для эвакуации мирного населения.
По имеющейся информации с началом вооруженной агрессии против Украины активизировалась деятельность российских частных военных кампаний (ПИК) по вербовке личного состава, который имеет опыт прохождения военной службы в подразделениях специального назначения и имеет соответствующую подготовку. Так, в Ростове-на-Дону развернут штаб ПИК Вагнер.
Оккупанты продолжают использовать российскую массовку для подготовки видео репортажей об "успешности" проведения "операции" на территории Украины.
На подступах к Броварам, в районе населенного пункта Победа, защитниками Украины нанесен авиационный удар по 15-й отдельной мотострелковой бригаде Центрального военного округа российских оккупантов, потери уточняются.
Кроме того, подразделениями Вооруженных Сил Украины уничтожен командир 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ полковник Константин Зизевский.
Также сбиты 2 самолета российских оккупантов, 3 летчика взяты в плен, 1 - уничтожен. Сбиты 5 вертолетов и 1 БПЛА врага.
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