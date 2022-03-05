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У Ростові-на-Дону розгорнули штаб ПВК Вагнер, - Генштаб ЗСУ

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Субота 05 березня 2022 19:25
У Ростові-на-Дону розгорнули штаб ПВК Вагнер, - Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб повідомляє, що в РФ розгорнули штаб ПВК Вагнер (5 facebook com mod mil rus)
Автор: Анна Шиканова

У Генштабі ЗСУ розповіли, як пройшов 10 днів протистояння українського народу проти вторгнення російських окупантів. Також повідомляється, що в Ростові-на-Дону розгорнули штаб ПВК Вагнер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне зведення Генштабу ЗСУ.

Військові повідомляють, що загарбники, не досягаючи мети наступальної операції у встановлені терміни, продовжують наносити ракетно-бомбові удари, в тому числі й із застосуванням бомбардувальної авіації по об'єктах цивільної інфраструктури.

Російські окупанти завдали авіаудару по Білій Церкві, пошкоджено понад 20 житлових будинків. В Ірпені в результаті бомбардування пошкоджено залізничну колію і виведено з ладу поїзд, який використовувався для евакуації мирного населення.

За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалася діяльність російських приватних військових кампаній (ПІК) з вербування особового складу, який має досвід проходження військової служби в підрозділах спеціального призначення і має відповідну підготовку. Так, в Ростові-на-Дону розгорнуто штаб пік Вагнер.

Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відео репортажів про "успішність" проведення "операції" на території України.

На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України завдано авіаційного удару по 15-й окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів, втрати уточнюються.

Крім того, підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.

Також збито 2 літаки російських окупантів, 3 льотчики взято в полон, 1 - знищено. Збито 5 вертольотів і 1 БПЛА ворога.

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Перемога буде за нами! Слава Україні!

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як виглядає після обстрілів Запорізька АЕС.

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