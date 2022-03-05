У Ростові-на-Дону розгорнули штаб ПВК Вагнер, - Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ розповіли, як пройшов 10 днів протистояння українського народу проти вторгнення російських окупантів. Також повідомляється, що в Ростові-на-Дону розгорнули штаб ПВК Вагнер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне зведення Генштабу ЗСУ.
Військові повідомляють, що загарбники, не досягаючи мети наступальної операції у встановлені терміни, продовжують наносити ракетно-бомбові удари, в тому числі й із застосуванням бомбардувальної авіації по об'єктах цивільної інфраструктури.
Російські окупанти завдали авіаудару по Білій Церкві, пошкоджено понад 20 житлових будинків. В Ірпені в результаті бомбардування пошкоджено залізничну колію і виведено з ладу поїзд, який використовувався для евакуації мирного населення.
За наявною інформацією з початком збройної агресії проти України активізувалася діяльність російських приватних військових кампаній (ПІК) з вербування особового складу, який має досвід проходження військової служби в підрозділах спеціального призначення і має відповідну підготовку. Так, в Ростові-на-Дону розгорнуто штаб пік Вагнер.
Окупанти продовжують використовувати російську масовку для підготовки відео репортажів про "успішність" проведення "операції" на території України.
На підступах до Броварів, в районі населеного пункту Перемога, захисниками України завдано авіаційного удару по 15-й окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу російських окупантів, втрати уточнюються.
Крім того, підрозділами Збройних Сил України знищено командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Південного військового округу ЗС РФ полковника Костянтина Зизевського.
Також збито 2 літаки російських окупантів, 3 льотчики взято в полон, 1 - знищено. Збито 5 вертольотів і 1 БПЛА ворога.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як виглядає після обстрілів Запорізька АЕС.
Всі оперативні новини про події в Україні - читайте в нашій онлайн-трансляції.