В Чернигове на два месяца отменили плату за коммунальные услуги

В Чернигове отменили плату за услугу водоснабжения, водоотведения, вывоза мусора и квартплаты, за март и апрель. В мае вопрос оплаты будут пересматривать снова, однако решение будет зависеть от ситуации с боевыми действиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Общественное Чернигов ".

"Мы просим этих двух субъектов, ТЭЦ и "Облтеплокоммунэнерго", определиться с отношениями с людьми, определиться когда и что поставлялось, где по каким счетчиках это зафиксировано, за какой период. И мы договариваемся что до 25 апреля они сформулируют свои предложения относительно отношений с населением", - заявил городской голова Владислав Атрошенко.

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