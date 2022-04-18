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В Чернігові на два місяці скасували плату за комунальні послуги

Фото: в Чернігова на два місяці скасували плату за комунальні послуги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Чернігові скасували плату за послугу водопостачання, водовідведення, вивозу сміття та квартплати, за березень і квітень. В травні питання оплати переглядатимуть знову, однак рішення залежатиме від ситуації з бойовими діями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Чернігів".

"Ми просимо цих двох суб’єктів, ТЕЦ і "Облтеплокомуненерго", визначитись зі стосунками з людьми, визначитись коли і що постачалося, де по яких лічильниках це зафіксовано, за який період. І ми домовляємось що до 25 квітня вони сформулюють свої пропозиції щодо відносин з населенням", – заявив міський голова Владислав Атрошенко.

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