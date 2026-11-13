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Ростов і область атакували дрони: пожежа охопила склади та виробництво

04:25 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: МНС Росії (Getty Images)

Ростов-на-Дону та Ростовська область зазнали атаки в ніч на 13 листопада. Внаслідок ударів у регіоні виникли пожежі: у самому Ростові зайнялося виробниче приміщення, а в Аксайському районі – складська будівля площею 1500 квадратних метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-пабліки.

За повідомленнями очевидців, перед займаннями в регіоні було чути вибухи, працювала російська протиповітряна оборона. Після цього у небі спостерігалася заграва від пожеж.

Атаку підтвердив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, у Ростові пошкоджено виробниче приміщення у Совєцькому районі. Там стався спалах на площі близько 20 квадратних метрів.

Попередньо, внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працюють екстрені служби.

Ще одна пожежа виникла в Аксайському районі області. Там спалахнув склад площею близько 1500 квадратних метрів. Наразі проводиться реагування, інформація про можливих постраждалих уточнюється.

Пізніше губернатор повідомив і про інші наслідки атаки. У Жовтневому районі Ростова пошкоджено вікна у п'ятиповерховому житловому будинку, мешканців евакуювали.

Крім того, спалахнули три легкові автомобілі. У хуторі Колузаєво Азовського району пошкоджено чотири приватні будинки: дахи, двері та скління. В одному з будинків також пошкоджено газову трубу.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, минулого місяця у російському Ростові-на-Дону згорів резервуарний парк нафтового терміналу Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

У вересні Сили оборони України завдали удару по російському летовищу "Ростов-на-Дону".

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Ростов-на-ДонуАтака дронів