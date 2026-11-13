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Ростов и область атаковали дроны: пожар охватил склады и производство

04:25 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: МЧС России (Getty Images)

Ростов-на-Дону и Ростовская область подверглись атаке в ночь на 13 ноября. В результате ударов в регионе возникли пожары: в самом Ростове загорелось производственное помещение, а в Аксайском районе - складское здание площадью 1500 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-паблики.

По сообщениям очевидцев, перед возгораниями в регионе были слышны взрывы, работала российская противовоздушная оборона. После этого в небе наблюдалось зарево от пожаров.

Атаку подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в Ростове повреждено производственное помещение в Советском районе. Там произошло возгорание на площади около 20 квадратных метров.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Еще один пожар возник в Аксайском районе области. Там загорелся склад площадью около 1500 квадратных метров. Сейчас проводится реагирование, информация о возможных пострадавших уточняется.

Позже губернатор сообщил и о других последствиях атаки. В Октябрьском районе Ростова повреждены окна в пятиэтажном жилом доме, жильцов эвакуировали.

Кроме того, загорелись три легковых автомобиля. В хуторе Колузаево Азовского района повреждены четыре частных дома: крыши, двери и остекление. В одном из домов также повреждена газовая труба.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, в прошлом месяце в российском Ростове-на-Дону сгорел резервуарный парк нефтяного терминала Новошахтинского завода нефтепродуктов.

В сентябре Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ростов-на-Дону".

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