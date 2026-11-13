Ростов и область атаковали дроны: пожар охватил склады и производство

По сообщениям очевидцев, перед возгораниями в регионе были слышны взрывы, работала российская противовоздушная оборона. После этого в небе наблюдалось зарево от пожаров.

Атаку подтвердил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в Ростове повреждено производственное помещение в Советском районе. Там произошло возгорание на площади около 20 квадратных метров.

Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.

Еще один пожар возник в Аксайском районе области. Там загорелся склад площадью около 1500 квадратных метров. Сейчас проводится реагирование, информация о возможных пострадавших уточняется.

Позже губернатор сообщил и о других последствиях атаки. В Октябрьском районе Ростова повреждены окна в пятиэтажном жилом доме, жильцов эвакуировали.

Кроме того, загорелись три легковых автомобиля. В хуторе Колузаево Азовского района повреждены четыре частных дома: крыши, двери и остекление. В одном из домов также повреждена газовая труба.

По предварительным данным, пострадавших нет.