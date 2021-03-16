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Из-за роста уровня заболеваемости в Киеве школьные каникулы начнутся 18 марта, - Кличко

Автор: РБК-Украина

Из-за сложной эпидемиологической ситуации киевская власть приняла решение о досрочном начале весенних каникул школьников. Последним днем обучения для учащихся 5-11 классов станет четверг, 18 марту.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на срочном брифинге.

"Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта. Детсады и начальная школа пока работать в обычном режиме", - сообщил Кличко.

Он отметил, что ситуация в городе сложная, ведь в стационарах медучреждений столицы более 3500 госпитализированных пациентов, из них 71% людей в тяжелом состоянии. Мэр города призвал киевлян не быть легкомысленными - носить маски и соблюдать ограничений.

"Проще носить маску и соблюдать ограничения, чем потом лечиться", - резюмировал Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине наблюдается рост случаев COVID-19. В комментарии РБК-Украина, эксперты назвали несколько причин всплеска коронавируса: сезонный фактор, распространение "британского" штамма коронавируса и пренебрежение карантинными ограничениями.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине читайте в материале РБК-Украина "Под замок. Могут ли Украину вновь закрыть на "локдаун".

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Новости Украины Виталий КличкоКиевшколаКарантин
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