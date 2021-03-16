Из-за роста уровня заболеваемости в Киеве школьные каникулы начнутся 18 марта, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на срочном брифинге.

"Киев принял решение начать весенние каникулы для учащихся 5-11 классов на два дня раньше - с четверга, 18 марта. Детсады и начальная школа пока работать в обычном режиме", - сообщил Кличко.

Он отметил, что ситуация в городе сложная, ведь в стационарах медучреждений столицы более 3500 госпитализированных пациентов, из них 71% людей в тяжелом состоянии. Мэр города призвал киевлян не быть легкомысленными - носить маски и соблюдать ограничений.

"Проще носить маску и соблюдать ограничения, чем потом лечиться", - резюмировал Кличко.