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Через зростання рівня захворюваності у Києві шкільні канікули почнуться 18 березня, - Кличко

Автор: РБК-Україна

Через складну епідеміологічну ситуацію київська влада ухвалила рішення про достроковий початок весняних канікул школярів. Останнім днем навчання для учнів 5-11 класів стане четвер, 18 березня.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на терміновому брифінгу.

"Київ ухвалив рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше - з четверга, 18 березня. Садочки та початкова школа поки працюватимуть в звичному режимі", - повідомив Кличко.

Він наголосив, що ситуація в місті складна, адже в стаціонарах медзакладів столиці понад 3500 госпіталізованих пацієнтів, з них 71% людей в тяжкому стані. Мер міста закликав киян не бути легковажними - носити маски і дотримуватися обмежень.

"Простіше носити маску і дотримуватися обмежень, ніж потім лікуватися", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні спостерігається зростання випадків COVID-19. У коментарі РБК-Україна, експерти назвали кілька причин спалаху коронавірусу: сезонний фактор, поширення "британського" штаму коронавірусу і недотримання карантинних обмежень.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні читайте в матеріалі РБК-Україна "Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун".

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Новини України Віталий КличкоКиївшколаКарантин
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