Из-за роста цен на газ: в Казахстане задержали вице-министра энергетики
В Казахстане задержали вице-министра энергетики Жумабая Карагаева, руководителей электронных торговых площадок и других лиц. Их подозревают в причастности к необоснованному росту цен на газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал издания ORDA.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, Карагаева и других фигурантов задержали по подозрению в причастности к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.
Карагаеву уже избрали меру пресечения виде содержания под стражей сроком на два месяца. Других деталей пока нет, расследование продолжается. Также сообщается, что он уже уволен с должности в правительстве.
Напомним, именно резкий рост цен на газ в Казахстане стал катализатором акций протеста, которые быстро приобрели угрожающие масштабы и превратились в беспорядки.
На фоне массового недовольства правительство ввело государственное регулирование цен на газ и ключевые товары.