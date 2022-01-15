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Из-за роста цен на газ: в Казахстане задержали вице-министра энергетики

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Нур-Султан, Суббота 15 января 2022 12:17
Из-за роста цен на газ: в Казахстане задержали вице-министра энергетики Фото: вице-министр энергетики Казахстана Жумабай Карагаев (tengrinews.kz)
Автор: Илона Свиридова

В Казахстане задержали вице-министра энергетики Жумабая Карагаева, руководителей электронных торговых площадок и других лиц. Их подозревают в причастности к необоснованному росту цен на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал издания ORDA.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, Карагаева и других фигурантов задержали по подозрению в причастности к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

Карагаеву уже избрали меру пресечения виде содержания под стражей сроком на два месяца. Других деталей пока нет, расследование продолжается. Также сообщается, что он уже уволен с должности в правительстве.

Напомним, именно резкий рост цен на газ в Казахстане стал катализатором акций протеста, которые быстро приобрели угрожающие масштабы и превратились в беспорядки.

На фоне массового недовольства правительство ввело государственное регулирование цен на газ и ключевые товары.

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