Из-за роста цен на газ: в Казахстане задержали вице-министра энергетики

В Казахстане задержали вице-министра энергетики Жумабая Карагаева, руководителей электронных торговых площадок и других лиц. Их подозревают в причастности к необоснованному росту цен на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал издания ORDA.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, Карагаева и других фигурантов задержали по подозрению в причастности к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

Карагаеву уже избрали меру пресечения виде содержания под стражей сроком на два месяца. Других деталей пока нет, расследование продолжается. Также сообщается, что он уже уволен с должности в правительстве.