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Через зростання цін на газ: у Казахстані затримали віце-міністра енергетики

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Нур-Султан, Субота 15 січня 2022 12:17
Через зростання цін на газ: у Казахстані затримали віце-міністра енергетики Фото: віце-міністр енергетики Казахстану Жумабай Карагаєв (tengrinews.kz)
Автор: Ілона Свиридова

У Казахстані затримали віце-міністра енергетики Жумабая Карагаєва, керівників електронних торгових майданчиків та інших осіб. Їх підозрюють у причетності до необґрунтованого зростання цін на газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал видання ORDA.

Як повідомили в агентстві з фінансового моніторингу, Карагаєва та інших фігурантів затримали за підозрою в причетності до необґрунтованого підвищення цін на скраплений нафтовий газ в Мангістауській області.

Карагаєву вже обрали запобіжний захід вигляді утримання під вартою строком на два місяці. Інших деталей поки немає, розслідування триває. Також повідомляється, що він вже звільнений з посади в уряді.

Нагадаємо, саме різке зростання цін на газ в Казахстані стало каталізатором акцій протесту, які швидко набули загрозливих масштабів і перетворилися на заворушення.

На тлі масового невдоволення уряд ввів державне регулювання цін на газ і ключові товари.

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