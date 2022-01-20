Рост замедлится: НБУ ухудшил прогноз по ВВП Украины на 2022 год

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2022 году на 3,4%. В октябре НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году экономика вырастет на 3,7% (ранее ожидался рост на 4,0%).

В 2024 году ожидается рост на 4,0%.

Как отметили в НБУ, экономику поддержат потребительский спрос и все еще довольно благоприятные условия торговли.

"Однако весомым сдерживающим фактором будет оставаться напряженная геополитическая ситуация, которая негативно будет влиять на инвестиционные решения. Кроме того, несмотря на постепенное угасание пандемии, последствия коронакризиса будут оставаться довольно ощутимыми. Сравнительно высокие цены на энергоносители и дефицит отдельных видов сырья, прежде всего в первом полугодии, также будут ограничивать потенциал роста", - говорится в сообщении.

По прогнозу НБУ, в 2023-2024 годах рост реального ВВП ускорится. Этому должна поспособствовать стабилизация геополитической ситуации в течение 2022 года, окончательное исчерпание негативных эффектов пандемии, дальнейший рост мировой экономики и сохранение довольно благоприятных условий торговли.