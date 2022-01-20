Зростання сповільниться: НБУ погіршив прогноз по ВВП України на 2022 рік

Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2022 році на 3,4%. У жовтні НБУ прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Згідно з оновленим прогнозом, у 2023 році економіка зросте на 3,7% (раніше очікувалося зростання на 4,0%).

У 2024 році очікується зростання на 4,0%.

Як зазначили в НБУ, економіку підтримають споживчий попит і все ще доволі сприятливі умови торгівлі.

"Натомість вагомим стримуючим чинником залишатиметься напружена геополітична ситуація, що негативно впливатиме на інвестиційні рішення. Крім того, попри поступове згасання пандемії, наслідки коронакризи залишатимуться доволі відчутними. Порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини, передусім у першому півріччі, також обмежуватимуть потенціал зростання", - йдеться в повідомленні.

За прогнозом НБУ, у 2023-2024 роках зростання реального ВВП прискориться. Цьому має посприяти стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року, остаточне вичерпання негативних ефектів пандемії, подальше зростання світової економіки та збереження доволі сприятливих умов торгівлі.