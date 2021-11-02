Рост цены на газ должна компенсировать центральная власть, - опрос

52% опрошенных считают, что это ответственность центральной власти, и она из государственного бюджета должна покрыть дополнительные расходы на отопление.

24,6% ответили, что им безразлично, кто будет компенсировать расходы, а 17,5% считают, что это ответственность местного самоуправления.

Что касается государственной помощи на оплату коммунальных услуг, то 43,6% опрошенных убеждены, что правительство должно увеличить сумму на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право получать их.

35,3% не знают, сколько денег предусмотрено, а 7,3% считают, что средств достаточно.