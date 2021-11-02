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Зростання ціни на газ має компенсувати центральна влада, - опитування

Автор: Наталія Гурковська

Більше половини українців переконані, що центральна влада відповідає за проходження опалювального сезону і має компенсувати різницю у тарифах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування Центру Разумкова.

52% опитаних вважають, що це відповідальність центральної влади, і вона з державного бюджету має покрити додаткові витрати на опалення.

24,6% відповіли, що їм байдуже, хто компенсуватиме витрати, а 17,5% вважають, що це відповідальність місцевого самоврядування.

Щодо державної допомоги на оплату комунальних послуг, то 43,6% опитаних переконані, що уряд має збільшити суму на субсидії і збільшити кількість родин, які мають право їх отримувати.

35,3% не знають, скільки коштів передбачено, а 7,3% вважають, що коштів достатньо.

Нагадаємо, раніше Асоціація міст України на чолі з Віталієм Кличком звернулась до уряду виконати меморандум з місцевою владою та повернути громадам мільярдні борги за різницю у тарифах минулих років.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

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Тарифи на ЖКГ