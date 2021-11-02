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Рост цены на газ должна компенсировать центральная власть, - опрос

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Киев, Вторник 02 ноября 2021 13:28
Рост цены на газ должна компенсировать центральная власть, - опрос Фото: цены на газ в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Больше половины украинцев убеждены, что центральная власть отвечает за прохождение отопительного сезона и должна компенсировать разницу в тарифах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Центра Разумкова.

52% опрошенных считают, что это ответственность центральной власти, и она из государственного бюджета должна покрыть дополнительные расходы на отопление.

24,6% ответили, что им безразлично, кто будет компенсировать расходы, а 17,5% считают, что это ответственность местного самоуправления.

Что касается государственной помощи на оплату коммунальных услуг, то 43,6% опрошенных убеждены, что правительство должно увеличить сумму на субсидии и увеличить количество семей, имеющих право получать их.

35,3% не знают, сколько денег предусмотрено, а 7,3% считают, что средств достаточно.

Напомним, ранее Ассоциация городов Украины во главе с Виталием Кличко обратилась к правительству выполнить меморандум с местными властями и вернуть громадам миллиардные долги за разницу в тарифах прошлых лет.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

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