Зростання ціни на газ має компенсувати центральна влада, - опитування

Більше половини українців переконані, що центральна влада відповідає за проходження опалювального сезону і має компенсувати різницю у тарифах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати опитування Центру Разумкова.

52% опитаних вважають, що це відповідальність центральної влади, і вона з державного бюджету має покрити додаткові витрати на опалення.

24,6% відповіли, що їм байдуже, хто компенсуватиме витрати, а 17,5% вважають, що це відповідальність місцевого самоврядування.

Щодо державної допомоги на оплату комунальних послуг, то 43,6% опитаних переконані, що уряд має збільшити суму на субсидії і збільшити кількість родин, які мають право їх отримувати.

35,3% не знають, скільки коштів передбачено, а 7,3% вважають, що коштів достатньо.