Рост цена на мясо: Гетманцев сообщил о критической ситуации в свиноводстве

Цены на мясо в Украине растут из-за того, что в отрасли сложилась критическая ситуация. Многие производители оказались в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Данила Гетманцева.
"К сожалению, в мясной отрасли и отрасли свиноводства Украины сложилась критическая ситуация, которая влияет на основу национальной продовольственной безопасности Украины в период войны", - написал он в Facebook.
По его данным, в результате военной агрессии России существенная часть крупных сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием свиней и переработкой мяса, оказались в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях ("АПК-Инвест", Агрокомбинат "Слобожанский", "Мясокомбинат "Мясной", "Салтовский мясокомбинат", Восточно-Украинский мясокомбинат и другие).
Гетманцев сообщил, что в рамках работы Национального совета восстановления от последствий войны он провел встречу с Ассоциацией "Мясной отрасли" Украины.
"Обсудили насущные вопросы по росту цен на мясо, разблокированию импорта генетики свиней и дальнейшему стимулированию развития мясной отрасли", - сообщил он.
Напомним, потребительская инфляция в Украине ускоряется. По данным мониторинга Национального банка Украины, в мае она составляла 17% в годовом измерении после 16,4% в апреле.
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