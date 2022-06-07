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Зростання ціна на м'ясо: Гетманцев повідомив про критичну ситуацію у свинарстві

Фото: голова Комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на м'ясо в Україні зростають через те, що в галузі склалася критична ситуація. Багато виробників опинились у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради Данила Гетманцева.

"На жаль, в м'ясній галузі і галузі свинарства України склалася критична ситуація, яка впливає на основу національної продовольчої безпеки України в період війни", - написав він у Facebook.

За його даними, внаслідок військової агресії Росії суттєва частина великих сільськогосподарських підприємств, що займаються вирощуванням свиней та переробкою м’яса, опинились у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях ("АПК-Інвест", Агрокомбінат "Слобожанський", "М’ясокомбінат М'ясний", "Салтівський м’ясокомбінат", Східно-Український м'ясокомбінат та інші).

Гетманцев повідомив, що в межах роботи Національної ради відновлення України від наслідків війни він провів зустріч з Асоціацією "М’ясної галузі" України.

"Обговорили нагальні питання щодо зростання цін на м’ясо, розблокування імпорту генетики свиней та подальшого стимулювання розвитку м’ясної галузі", - повідомив він.

Нагадаємо, споживча інфляція в Україні прискорюється. За даним моніторингу Національного банку України, у травні вона становила 17% у річному вимірі після 16,4% у квітні.

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