Зростання ціна на м'ясо: Гетманцев повідомив про критичну ситуацію у свинарстві

"На жаль, в м'ясній галузі і галузі свинарства України склалася критична ситуація, яка впливає на основу національної продовольчої безпеки України в період війни", - написав він у Facebook.

За його даними, внаслідок військової агресії Росії суттєва частина великих сільськогосподарських підприємств, що займаються вирощуванням свиней та переробкою м’яса, опинились у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях ("АПК-Інвест", Агрокомбінат "Слобожанський", "М’ясокомбінат М'ясний", "Салтівський м’ясокомбінат", Східно-Український м'ясокомбінат та інші).

Гетманцев повідомив, що в межах роботи Національної ради відновлення України від наслідків війни він провів зустріч з Асоціацією "М’ясної галузі" України.

"Обговорили нагальні питання щодо зростання цін на м’ясо, розблокування імпорту генетики свиней та подальшого стимулювання розвитку м’ясної галузі", - повідомив він.