ru ua
Чт, 21 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Рост цен замедлится: НБУ дал прогноз по инфляции на 2021 год

Новина українською →
Украина, Четверг 21 октября 2021 14:23
Рост цен замедлится: НБУ дал прогноз по инфляции на 2021 год Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 9,6%. В июле НБУ также прогнозировал инфляцию на уровне 9,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Как напомнил Шевченко, в сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. По его словам, инфляцию и далее подпитывала ряд внешних и внутренних факторов. Цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне. Ожидаемо сохранялось и устойчивое фундаментальное давление. Более высокие производственные затраты бизнеса на оплату труда, сырье и энергию сказались на динамике потребительских цен. Инфляционные ожидания также оставались высокими.

По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется.

"Инфляция снизится до однозначного уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего - достигнет цели 5%", - сказал Шевченко.

Рост цен замедлится: НБУ дал прогноз по инфляции на 2021 год

Как сообщало РБК-Украина, инфляция в годовом измерении в сентябре 2021 года составила 11,0%, что более чем в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5%).

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Цены на продукты
NEWS
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
DAILY
Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и грозит ли Украине полный локдаун
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и грозит ли Украине полный локдаун