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Зростання цін сповільниться: НБУ дав прогноз щодо інфляції на 2021 рік

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 14:23
Зростання цін сповільниться: НБУ дав прогноз щодо інфляції на 2021 рік Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 9,6%. У липні НБУ також прогнозував інфляцію на рівні 9,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як нагадав Шевченко, у вересні зростання споживчих цін прискорилося до 11% в річному вимірі. За його словами, інфляцію і далі підживлювала низка зовнішніх і внутрішніх факторів. Ціни на світових товарних ринках залишалися на високому рівні. Очікувано зберігався і стійкий фундаментальний тиск. Більш високі виробничі витрати бізнесу на оплату праці, сировину та енергію позначилися на динаміці споживчих цін. Інфляційні очікування також залишалися високими.

За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін припадає саме на вересень-жовтень цього року. Надалі інфляційний тренд розгорнеться.

"Інфляція знизиться до однозначного рівня в кінці 2021 року, а за підсумками наступного - досягне мети 5%", - сказав Шевченко.

Зростання цін сповільниться: НБУ дав прогноз щодо інфляції на 2021 рік

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в річному вимірі у вересні 2021 року склала 11,0%, що більш ніж в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5%).

Нагадаємо, у Державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.

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