Рост цен и увольнение сотрудников: ожидания бизнеса остаются негативными

Украинский бизнес продолжает адаптироваться к военным условиям и несколько ослабил негативные ожидания относительно своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в августе 2022 года вырос до 44,1 пунктов против 43,6 в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины ( НБУ ).

Как отмечается в обзоре, неопределенность с длительностью войны и связанное с этим ухудшение инфляционных ожиданий, дальнейшее разрушение производственных мощностей, инфраструктуры, значительная вынужденная миграция населения внутри страны сдерживают восстановление экономической активности предприятий всех секторов экономики.

"В то же время благоприятные сезонные условия, релокация части бизнеса в более безопасные регионы, а также постепенное налаживание цепочек поставок повлияли на улучшение ожиданий предприятий строительства и промышленности", - отметили в НБУ.

Предприятия всех секторов, участвующих в опросах, сохраняют высокие ожидания относительно подорожания собственной продукции/услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков.

Оценки занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов не ожидают увеличения общей численности работников. Относительное большинство ожидают сокращения.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 августа 2022 года. В опросе приняло участие 429 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением иода является 50 пунктов.