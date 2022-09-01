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Рост цен и увольнение сотрудников: ожидания бизнеса остаются негативными

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Украина, Четверг 01 сентября 2022 13:48
Рост цен и увольнение сотрудников: ожидания бизнеса остаются негативными Фото: ожидания бизнеса несколько улучшились, но остаются негативными (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес продолжает адаптироваться к военным условиям и несколько ослабил негативные ожидания относительно своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в августе 2022 года вырос до 44,1 пунктов против 43,6 в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины (НБУ).

Как отмечается в обзоре, неопределенность с длительностью войны и связанное с этим ухудшение инфляционных ожиданий, дальнейшее разрушение производственных мощностей, инфраструктуры, значительная вынужденная миграция населения внутри страны сдерживают восстановление экономической активности предприятий всех секторов экономики.

Рост цен и увольнение сотрудников: ожидания бизнеса остаются негативными

"В то же время благоприятные сезонные условия, релокация части бизнеса в более безопасные регионы, а также постепенное налаживание цепочек поставок повлияли на улучшение ожиданий предприятий строительства и промышленности", - отметили в НБУ.

Предприятия всех секторов, участвующих в опросах, сохраняют высокие ожидания относительно подорожания собственной продукции/услуг на фоне усиления ожиданий роста цен на сырье и товары поставщиков.

Оценки занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов не ожидают увеличения общей численности работников. Относительное большинство ожидают сокращения.

Рост цен и увольнение сотрудников: ожидания бизнеса остаются негативными

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 августа 2022 года. В опросе приняло участие 429 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением иода является 50 пунктов.

Напомним, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 21,7%.

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Национальный банк Украины
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