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Зростання цін та звільнення працівників: очікування бізнесу залишаються негативними

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 13:48
Зростання цін та звільнення працівників: очікування бізнесу залишаються негативними Фото: очікування бізнесу дещо покращилися, але залишаються негативними (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес продовжує адаптуватися до воєнних умов та дещо послабив негативні очікування щодо своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у серпні 2022 року зріс до 44,1 пунктів проти 43,6 у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Як зазначається в огляді, невизначеність із тривалістю війни та пов’язане з цим погіршення інфляційних очікувань, подальше руйнування виробничих потужностей, інфраструктури, значна вимушена міграція населення всередині країни стримують відновлення економічної активності підприємств усіх секторів економіки.

Зростання цін та звільнення працівників: очікування бізнесу залишаються негативними

"Натомість сприятливі сезонні умови, релокація частини бізнесу до більш безпечних регіонів, а також поступове налагодження ланцюгів постачання вплинули на поліпшення очікувань підприємств будівництва та промисловості", - зазначили в НБУ.

Підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуваннях, зберігають високі очікування щодо здорожчання власної продукції/послуг на тлі посилення очікувань зростання цін на сировину та товари постачальників.

Зростання цін та звільнення працівників: очікування бізнесу залишаються негативними

Оцінки щодо зайнятості залишаються стриманими. Підприємства всіх секторів не очікують збільшення загальної чисельності працівників. Відносна більшість очікують скорочення.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 серпня 2022 року. В опитуванні взяло участь 429 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 21,7%.

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Національний банк України
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