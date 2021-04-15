Рост цен ускорится: НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 8,0%. В январе НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 7,0%.
Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.
Как отметил Шевченко, во втором полугодии текущего года инфляционный тренд развернется в сторону снижения. Этому будет способствовать ряд факторов:
"В результате, по итогам года инфляция снизится до 8% и вернется к цели 5% в первой половине следующего года, где будет держаться и впредь", - сказал он.
Как сообщало РБК-Украина, как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в марте 2021 года по сравнению с февралем выросли на 1,7%. За последний год инфляция составила 8,5%.
Таким образом, инфляция вышла за целевой диапазон НБУ, который составляет 5% (+/- 1 п.п.).
Напомним, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.