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Зростання цін прискориться: НБУ погіршив прогноз по інфляції на 2021 рік

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 8,0%. У січні НБУ прогнозував інфляцію на рівні 7,0%.

Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Шевченко, у другому півріччі поточного року інфляційний тренд розгорнеться в бік зниження. Цьому сприятиме ряд чинників:

  • надходження на ринки нового врожаю;
  • вичерпання ефекту низької бази порівняння для окремих товарів;
  • ефект від підвищення облікової ставки Національним банком.

"В результаті, за підсумками року інфляція знизиться до 8% і повернеться до цілі 5% в першій половині наступного року, де буде триматися й надалі", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни у березні 2021 року у порівнянні з лютим, виросли на 1,7%. За останній рік інфляція склала 8,5%.

Таким чином, інфляція вийшла за цільовий діапазон НБУ, який складає 5% (+/- 1 в.п.).

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

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Новини України Національний банк Українипрогнозінфляція
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