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Рост цен ускорится: НБУ ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 7%. В октябре прошлого года НБУ прогнозировал инфляцию на уровне 6,5%.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться быстрым потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и хуже прошлогодним урожаем сельскохозяйственных культур.

"Кроме того, возрастут производственные расходы бизнеса, в частности на оплату труда. Темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии", - добавили в НБУ.

Отметим, в декабре 2020 года глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что центробанк ожидает ускорение темпов роста потребительских цен в ближайшие месяцы. В целевой диапазон инфляция вернется только в конце 2021 года.

Напомним, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

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