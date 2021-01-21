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Зростання цін прискориться: НБУ погіршив прогноз по інфляції на 2021 рік

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2021 року складе 7%. У жовтні минулого року НБУ прогнозував інфляцію на рівні 6,5%.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як наголошується в повідомленні, прискорення інфляції у першому півріччі буде визначатися швидким споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв і гірше торішнім урожаєм сільськогосподарських культур.

"Крім того, зростуть виробничі витрати бізнесу, зокрема на оплату праці. Темпи зростання адміністративно регульованих цін будуть залишатися високими внаслідок підвищення акцизів на тютюнові вироби і подорожчання електроенергії", - додали в НБУ.

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Як зазначив під час брифінгу голова НБУ Кирило Шевченко, прискорення інфляції продовжиться і за підсумками 2021 року споживча інфляція складе 7%.

"Вона вийде за межі цільового діапазону 5+-1 в.п., але знову повернеться до нього в першій половині наступного року. Ми очікуємо, що у 2022–2023 роках інфляція перебуватиме близько середньострокової цілі в 5%", - сказав він.

Зазначимо, в грудні 2020 року глава НБУ Кирило Шевченко заявляв, що центробанк очікує прискорення темпів зростання споживчих цін в найближчі місяці. В цільовий діапазон інфляція повернеться лише наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

Прогноз погоди
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