Рост цен ускорится: бизнес назвал главные факторы инфляции

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,9%. В предыдущем квартале бизнес ожидал инфляцию на уровне 7,0%

Об этом свидетельствуют данные отчета Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2020 года.

По данным опроса, 20,4% опрошенных респондентов прогнозируют, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев будет колебаться в пределах от 5,1% до 7,5%, 21,8% - от 7,6 - 10,0%.

Курс гривны как наиболее весомый фактор для роста потребительских цен отметили 71,9% респондентов. Существенное влияние остается за затратами на производство (63,6%). Меньше всего будет влиять на уровень потребительских цен динамика предложения (доступности) денег в экономике.

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 ноября 2020 году до 3 декабря 2020 года среди руководителей 693 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников. Результаты опросов отражают лишь мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,9%. С начала года инфляция составила 5,0%.

Отметим, в государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.