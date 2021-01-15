Зростання цін прискориться: бізнес назвав головні чинники інфляції

Керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,9%. У попередньому кварталі бізнес очікував інфляцію на рівні 7,0%

Про це свідчать дані звіту Ділові очікування підприємств України від Національного банку за IV квартал 2020 року.

За даними опитування, 20,4% опитаних респондентів прогнозують, що зростання споживчих цін у наступні 12 місяців коливатиметься в межах від 5,1% до 7,5%, 21,8% - від 7,6 - 10,0%.

Курс гривні як найвагоміший фактор для зростання споживчих цін відзначили 71,9% респондентів. Суттєвий вплив залишається за витратами на виробництво (63,6%). Найменше впливатиме на рівень споживчих цін динаміка пропозиції (доступності) грошей в економіці.

Чергове опитування НБУ було проведено з 5 листопада 2020 року до 3 грудня 2020 року серед керівників 693 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств за кількістю працівників. Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.