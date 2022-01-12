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Рост цен угрожает национальной безопасности страны, - эксперт

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Киев, Среда 12 января 2022 11:58
Рост цен угрожает национальной безопасности страны, - эксперт Фото: товары в супермаркете (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Рост цен, вызванный некомпетентностью действующей власти, угрожает национальной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Андрея Золотарева.

"Несмотря на попытки власти, скрыть стремительный рост цен она не способна. Инфляция ощутимо превышает официальные цифры и стала привычным явлением в жизни украинцев. Подорожание всего люди ежедневно чувствуют на собственном кошельке. Это прямое следствие беспомощности и некомпетентности правительства. Инфляция - выше четырех лет, предприниматели поставлены перед выбором - поднимать цены, или закрываться", - отмечает эксперт.

По словам Золотарева, о подобной перспективе, опираясь на собственный опыт, еще летом предупреждала Юлия Тимошенко. Она требовала от власти действий на опережение, которые бы защитили людей от обеднений и страну от угрозы дестабилизации. Горе-чиновники дельные советы проигнорировали, и теперь за просчеты власти вынуждены расплачиваться все граждане.

"Как бы ни относились к Юлии Тимошенко недоброжелатели, она сейчас единственный действительно профессиональный государственный менеджер, имеющий опыт вывода страны из кризиса. Чем раньше власть это признает, тем с меньшими потерями для рядовых украинцев страна сможет преодолеть нынешние сложности", - убежден аналитик.

Напомним, Госстат недавно отчитался о рекордном росте цен на потребительские и промышленные товары.

Именно запросом людей на профессионалов во власти эксперты объясняют увеличение поддержки "Батькивщины" и Юлии Тимошенко. Последнюю в конце года КМИС признал единственным политиком, способным сегодня победить на президентских выборах Владимира Зеленского.

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