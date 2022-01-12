ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зростання цін загрожує національній безпеці країни, – експерт

Новость на русском →
Середа 12 січня 2022 11:58
Зростання цін загрожує національній безпеці країни, – експерт Фото: товари в супермаркеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Зростання цін, зумовлене некомпетентністю діючої влади, загрожує національній безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Андрія Золотарьова.

"Попри спроби влади, приховати стрімке зростання цін вона не здатна. Інфляція відчутно перевищує офіційні цифри та стала звичним явищем в житті українців. Подорожчання всього люди щодня відчувають на власному гаманці. Це прямий наслідок безпорадності та некомпетентності уряду. Інфляція - найвища за чотири роки, підприємці поставлені перед вибором - підіймати ціни, або закриватися", - наголошує експерт.

За словами Золотарьова, про подібну перспективу, спираючись на власний досвід, ще влітку попереджала Юлія Тимошенко. Вона вимагала від влади дій на випередження, які б захистили людей від збідніння та країну від загрози дестабілізації. Горе-чиновники слушні поради проігнорували, і тепер за прорахунки влади змушені розплачуватися всі громадяни.

"Як би не ставилися до Юлії Тимошенко недоброзичливці, вона нині єдиний дійсно професійний державний менеджер, який має досвід виводу країни з кризи. Що раніше влада це визнає, то з меншими втратами для пересічних українців країна зможе подолати нинішні складнощі", - переконаний аналітик.

Нагадаємо, Держстат нещодавно прозвітував про рекордне зростання цін на споживчі та промислові товари.

Саме запитом людей на професіоналів у владі експерти пояснюють збільшення підтримки "Батьківщини" та Юлії Тимошенко. Останню наприкінці року КМІС визнав єдиним політиком, спроможним сьогодні перемогти на президентських виборах Володимира Зеленського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
NEWS
В Україні більше 7 тисяч нових випадків COVID та 193 смерті за добу, - МОЗ
В Україні більше 7 тисяч нових випадків COVID та 193 смерті за добу, - МОЗ
DAILY
Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції