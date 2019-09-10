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Рост цен производителей промпродукции замедлился

Новости » Экономика    10.09.2019 - 16:20
Рост цен производителей промпродукции замедлился
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Промышленные предприятия начали снижать цены

Цены производителей промышленной продукции в августе 2019 года по сравнению с июлем текущего года снизились на 0,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к августу 2018 года) оптовые цены в промышленности выросли на 4,5%.

С начала года (за январь-август 2019 года) оптовые цены повысились на 1,7%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров снизились на 2,7%, в перерабатывающей промышленности - на 1,5%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 9,0%.

Напомним, цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,0%. По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2018 года) цены выросли на 10,4%.

Напомним, потребительские цены в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (к августу 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.

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