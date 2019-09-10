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Зростання цін виробників промпродукції сповільнилося

Новини » Економіка    10.09.2019 - 16:20
Зростання цін виробників промпродукції сповільнилося
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Промислові підприємства почали знижувати ціни

Ціни виробників промислової продукції у серпні 2019 року порівняно з липнем поточного року знизилися на 0,7%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до серпня 2018 року) оптові ціни в промисловості зросли на 4,5%.

З початку року (за січень-серпень 2019 року) оптові ціни підвищилися на 1,7%, у т.ч. в добувній промисловості і розроблення кар'єрів знизилися на 2,7%, у переробній промисловості - на 1,5%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 9,0%.

Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції в Україні у січні 2019 року порівняно з груднем минулого року зросли на 1,0%. За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до січня 2018 року) ціни зросли на 10,4%.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в серпні 2019 року порівняно з липнем знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до серпня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

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