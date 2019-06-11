Рост цен производителей промпродукции ускорился

Цены производителей промышленной продукции в мае 2019 года по сравнению с апрелем текущего года выросли на 2,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к маю 2018 года) оптовые цены в промышленности выросли на 8,5%.

С начала года (за январь-май 2019 года) оптовые цены повысились на 1,5%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли на 2,3%, в перерабатывающей промышленности - на 0,0%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 3,7%.

Напомним, цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,0%. По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2018 года) цены выросли на 10,4%.

Отметим, потребительские цены в Украине в мае 2019 года по сравнению с апрелем выросли на 0,7%. При этом в годовом измерении (к апрелю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,6%.