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Рост цен производителей промпродукции ускорился

Новости » Экономика    11.06.2019 - 11:55
Рост цен производителей промпродукции ускорился
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Промышленные предприятия начали повышать цены

Цены производителей промышленной продукции в мае 2019 года по сравнению с апрелем текущего года выросли на 2,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к маю 2018 года) оптовые цены в промышленности выросли на 8,5%.

С начала года (за январь-май 2019 года) оптовые цены повысились на 1,5%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли на 2,3%, в перерабатывающей промышленности - на 0,0%, в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросли на 3,7%.

Напомним, цены производителей промышленной продукции в Украине в январе 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 1,0%. По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к январю 2018 года) цены выросли на 10,4%.

Отметим, потребительские цены в Украине в мае 2019 года по сравнению с апрелем выросли на 0,7%. При этом в годовом измерении (к апрелю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,6%.

Базовая инфляция в мае замедлилась вдвое Инфляция в мае замедлилась
Новости Украины ценыинфляцияГосударственная служба статистики
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