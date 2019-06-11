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Зростання цін виробників промпродукції прискорилося

Новини » Економіка    11.06.2019 - 11:55
Зростання цін виробників промпродукції прискорилося
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Промислові підприємства почали підвищувати ціни

Ціни виробників промислової продукції в травні 2019 року порівняно з квітнем поточного року зросли на 2,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до травня 2018 року) оптові ціни в промисловості зросли на 8,5%.

З початку року (за січень-травень 2019 року) оптові ціни підвищилися на 1,5%, у т.ч. в добувній промисловості і розроблення кар'єрів зросли на 2,3%, у переробній промисловості - на 0,0%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 3,7%.

Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції в Україні у січні 2019 року порівняно з груднем минулого року зросли на 1,0%. За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до січня 2018 року) ціни зросли на 10,4%.

Зазначимо, споживчі ціни в Україні в травні 2019 року порівняно з квітнем зросли на 0,7%. При цьому в річному вимірі (до квітня 2018 року) інфляція прискорилася до 9,6%.

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Новини України ценыінфляціяДержавна служба статистики
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