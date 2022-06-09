Рост цен на продукты в мае замедлился: что подорожало больше всего

Средние цены на продукты питания в мае 2022 года по сравнению с апрелем года выросли 2,6%. Это меньше, чем в апреле, когда продукты подорожали на 4,2%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: фрукты - на 11,5%, рыба и рыбопродукты - на 5,9%, овощи - на 5,4%, хлеб и хлебопродукты - на 3,7%, макаронные изделия - на 3,2%,
В то же яйца подешевели на 21,2%, сахар - на 1,3%.
Отметим, средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%.
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