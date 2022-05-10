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Рост цен на продукты в апреле замедлился: что подорожало больше всего

Новина українською →
Украина, Вторник 10 мая 2022 15:35
Рост цен на продукты в апреле замедлился: что подорожало больше всего Фото: продукты дорожают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в апреле 2022 года по сравнению с мартом года выросли 4,2%. Это меньше, чем в марте, когда продукты подорожали на 6,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали: фрукты - на 14,9%, макаронные изделия - на 8,6%, овощи - на 8,5%, рыба и рыбопродукты - на 7,1%, хлеб и хлебопродукты - на 6,8%.

Кроме того, подсолнечное масло подорожало на 3,8%, масло - на 3,3%, сыр и творог - на 2,4%, сахар - на 2,2%, хлеб - на 2,7%, молоко - на 1,7%, мясо и мясопродукты - на 1,3%,.

В то же яйца подешевели на 28,4%.

Рост цен на продукты в апреле замедлился: что подорожало больше всего

Напомним, потребительские цены в Украине в апреле 2022 года по сравнению с мартом выросли на 3,1%. С начала года цены выросли на 10,9%.

Отметим, средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%.

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Государственная служба статистики
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